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Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«В этот знаменательный день возношу молитвы ко Господу о даровании вам неоскудевающих сил и благословенных успехов в дальнейших трудах», – заявил патриарх.

Патриарх Кирилл отметил, что работа Путина вызывает отклик у россиян, которые видят в нем национального лидера, «подающего пример самоотверженного и преданного служения Отечеству». Он также подчеркнул высокий уровень церковно-государственных отношений в России и выразил благодарность российскому лидеру за внимание к деятельности РПЦ.

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланированы серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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