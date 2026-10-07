Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл отметил, что работа Путина вызывает отклик у россиян, которые видят в нем национального лидера, «подающего пример самоотверженного и преданного служения Отечеству». Он также подчеркнул высокий уровень церковно-государственных отношений в России и выразил благодарность российскому лидеру за внимание к деятельности РПЦ.