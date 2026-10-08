ANSA: в Италии у россиянки выявили налоговые нарушения на 11 млн евро

Финансовая гвардия итальянской провинции Савона выявила у россиянки из города Алассио незадекларированные доходы и зарубежные активы, с которых не были уплачены налоги на сумму около 11 млн евро. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на ведомство.