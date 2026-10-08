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ANSA: в Италии у россиянки выявили налоговые нарушения на 11 млн евро

Сергей Пахомов
Hongbin / Unsplash
Hongbin / Unsplash

Финансовая гвардия итальянской провинции Савона выявила у россиянки из города Алассио незадекларированные доходы и зарубежные активы, с которых не были уплачены налоги на сумму около 11 млн евро. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что вроверка началась после анализа операций с дорогостоящей недвижимостью на побережье Лигурии. В частности, внимание правоохранителей привлекла покупка женщиной пентхауса в Алассио стоимостью более 2 млн евро. Также проверка установила наличие у россиянки инвестиционного портфеля в РФ, стоимость которого оценивается в 50 млн евро.

По данным Opinione, финансовая гвардия выявила у женщины около 7 млн евро незадекларированной налоговой базы за 2019–2024 гг. Еще более 4 млн евро составили налоги, связанные с зарубежными финансовыми активами и недвижимостью. Гвардия направила материалы проверки в прокуратуру.

10 августа «Ведомости» писали, что подход налоговых органов к контролю за выявлением иностранных счетов россиян в этом году изменился – у физлиц запрашивают больший объем документов и требуют более детальных пояснений. Кроме того, число нарушений в этой сфере снижается.

18 июня Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд руб. Экстрадиция прошла в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

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