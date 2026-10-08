Во всех уральских регионах ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории всех регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полномочный представитель президента России в округе Артем Жога в своем канале в Max.
«На территории всего Уральского федерального округа введен режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие», – написал Жога. По его словам, ответственные службы переведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
В УрФО входят Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Режим беспилотной опасности во всем УрФО уже вводили 10 августа. Тогда об угрозе сообщали в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Незадолго до этого беспилотник атаковал склад Wildberries в Екатеринбурге, откуда эвакуировали 800 человек, пострадавших не было.
За ночь 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 399 беспилотников над 22 регионами России и Черным морем. В числе регионов, где были сбиты БПЛА, ведомство называло Оренбургскую область и Башкортостан, находящиеся рядом с УрФО.