Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+0,06%MGTS1 466+1,52%BRZL1 148+0,35%IMOEX2 317,13-0,87%RTSI853,93-0,87%RGBI110,78-0,35%RGBITR762,06-0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Во всех уральских регионах ввели режим беспилотной опасности

Анна Виноградова
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Режим беспилотной опасности введен на территории всех регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полномочный представитель президента России в округе Артем Жога в своем канале в Max.

«На территории всего Уральского федерального округа введен режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие», – написал Жога. По его словам, ответственные службы переведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

В УрФО входят Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Режим беспилотной опасности во всем УрФО уже вводили 10 августа. Тогда об угрозе сообщали в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Незадолго до этого беспилотник атаковал склад Wildberries в Екатеринбурге, откуда эвакуировали 800 человек, пострадавших не было.

За ночь 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 399 беспилотников над 22 регионами России и Черным морем. В числе регионов, где были сбиты БПЛА, ведомство называло Оренбургскую область и Башкортостан, находящиеся рядом с УрФО.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте