Во всех уральских регионах ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности во всем УрФО уже вводили 10 августа. Тогда об угрозе сообщали в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Незадолго до этого беспилотник атаковал склад Wildberries в Екатеринбурге, откуда эвакуировали 800 человек, пострадавших не было.