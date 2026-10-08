Песков: поручений Путина по ситуации с танкером в Черном море не потребовалось
Минтранс России оперативно отреагировал на ситуацию с возгоранием танкера в Черном море, который был атакован безэкипажным катером. Дополнительных поручений президента России Владимира Путина не потребовалось, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Там не было необходимости президенту давать поручения, потому что очень оперативно Минтранс, министр [Андрей] Никитин собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в Черном море, сообщал Минтранс РФ. После атаки на судне возник пожар, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, по предварительным данным, пострадавших не было.
На следующий день открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» было ликвидировано.