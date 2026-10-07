Минтранс: открытое горение на атакованном танкере «Афрамакс Рио» ликвидировано

Минтранс: открытое горение на атакованном танкере «Афрамакс Рио» ликвидированоЗагрязнения акватории Черного моря не зафиксировано
Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио», атакованном у побережья Черного моря, ликвидировано. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ по итогам заседания штаба под руководством министра транспорта Андрея Никитина.
Спасательные суда продолжают дежурство в районе происшествия. По данным ведомства, загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировано.
Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий атаки.
6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в Черном море, сообщал Минтранс РФ. После атаки на судне возник пожар, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, по предварительным данным, пострадавших не было.
Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям. По данным мониторинга, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сириуса оставались ниже предельно допустимых значений.
В Росприроднадзоре 7 октября также сообщили, что загрязнения акватории Черного моря не выявлено.