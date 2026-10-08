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Южная Корея отозвала посла с Украины

Антон Потоков
Lauren Seo / Unsplash
Lauren Seo / Unsplash

Южная Корея приняла решение отозвать посла с Украины Пак Ки-чана, сообщил МИД страны.

«Мы рассчитываем на скорейшее урегулирование всех нерешенных вопросов между двумя странами и с этой целью продолжим консультации с украинской стороной», – цитирует МИД страны агентство «Рёнхап».

Конфликт между странами возник после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнослужащих КНДР. Их захватили украинские военные в январе 2025 г. во время боевых действий в Курской области, а в Южную Корею они прибыли в середине сентября 2026 г.

2 октября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что страна намерена предпринять дополнительные меры, если Киев не признает существование договоренности о неразглашении информации о передаче военнопленных и не принесет официальных извинений. Он подчеркнул, что Украина сама потребовала конфиденциальности в этом вопросе.

6 октября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что украинская сторона передала извинения по вопросу северокорейских пленных, однако они не оправдали ожидания правительства страны.

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