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Российские войска взяли село Аннополье в Харьковской области

Антон Потоков
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

3 октября Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области. Населенный пункт, по данным ведомства, также заняли подразделения группировки «Север».

2 октября та же группировка взяла под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области. Днем ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над Нестерным, Рубленым и Высокой Яругой.

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