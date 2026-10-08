Российские войска взяли село Аннополье в Харьковской области
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
3 октября Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области. Населенный пункт, по данным ведомства, также заняли подразделения группировки «Север».
2 октября та же группировка взяла под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области. Днем ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над Нестерным, Рубленым и Высокой Яругой.