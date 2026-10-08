Власти Ирана отказались прекращать обогащение урана

27 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжает обогащать уран до 60% и считает это соответствующим Договору о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такой уран используется в медицинских и других мирных целях, а в 2025–2026 гг. Иран предлагал заключить соглашение относительно своих запасов.