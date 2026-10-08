Власти Ирана отказались прекращать обогащение урана
Иран не намерен отказываться от обогащения урана и передавать имеющиеся запасы обогащенного материала другим странам, заявил вице-президент республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, отвечая на вопросы иранского агентства SNN, передает «РИА Новости».
«Обогащение является неотъемлемой частью ядерных процессов, мы ни в коем случае не намерены отказываться от него», – сказал Эслами. На вопрос о возможности передачи обогащенного урана он ответил отрицательно, отметив, что такой вопрос не рассматривается.
27 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжает обогащать уран до 60% и считает это соответствующим Договору о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такой уран используется в медицинских и других мирных целях, а в 2025–2026 гг. Иран предлагал заключить соглашение относительно своих запасов.
7 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любое соглашение с Ираном должно исключать возможность получения страной ядерного оружия. Он также высказался против сохранения у Тегерана собственной ядерной программы.