МИД: Россия надеется на выдачу виз своим делегатам в странах ООН
Россия рассчитывает, что страны, на территории которых расположены штаб-квартиры международных организаций, будут выдавать визы российским делегатам. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
По его словам, Москва ведет диалог со всеми государствами, отвечающими за выдачу таких виз, и рассчитывает на результативность этих контактов. Дипломат подчеркнул, что страны пребывания международных организаций, по позиции России, обязаны обеспечивать возможность участия делегатов в работе соответствующих структур.
При этом Алимов отметил, что российские представители сталкиваются с отказами в выдаче виз не только в Нью-Йорке, но и в других городах, где работают структуры ООН. По его словам, Москва реагирует на ситуацию спокойно и рассматривает ее как предмет дипломатических переговоров.
22 сентября директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что США не выдали визу Алимову для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал отказ в визе замглавы МИДа недружественными действиями США. Он отметил, что действия Вашингтона противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. По словам Пескова, подобное недопустимо и США должны обеспечить равное участие государств – членов ООН.