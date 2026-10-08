МИД: Россия надеется на выдачу виз своим делегатам в странах ООН

При этом Алимов отметил, что российские представители сталкиваются с отказами в выдаче виз не только в Нью-Йорке, но и в других городах, где работают структуры ООН. По его словам, Москва реагирует на ситуацию спокойно и рассматривает ее как предмет дипломатических переговоров.