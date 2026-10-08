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Reuters: хуситы снова атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

Анна Суслова
AP
AP

Представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об ударе по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, удар нанесен с помощью баллистической ракеты. Заявление сделано через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сообщила о том, что в результате атаки на тот же аэропорт 6 октября погиб один человек.

6 октября сообщалось, что хуситы нанесли удары по аэропортам, нефтяным объектам и военным базам в Саудовской Аравии. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что одна из атак была направлена на международный аэропорт короля Халида в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Сари отметил, что цель была поражена, а воздушное пространство страны нарушено.

8 октября хуситы вернули контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Также они закрепились в Дхубабе и расположенной поблизости деревне Аль-Джадид. При этом Саудовская Аравия, по данным Associated Press, в течение последних 24 часов наносила удары по «гражданским объектам» в столице Йемена Сане, а также в Таизе, Джауфе и других районах, где ведутся активные боевые действия.

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