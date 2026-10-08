Reuters: хуситы снова атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

8 октября хуситы вернули контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Также они закрепились в Дхубабе и расположенной поблизости деревне Аль-Джадид. При этом Саудовская Аравия, по данным Associated Press, в течение последних 24 часов наносила удары по «гражданским объектам» в столице Йемена Сане, а также в Таизе, Джауфе и других районах, где ведутся активные боевые действия.