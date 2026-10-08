БПЛА достиг северного промышленного узла в Омской области
Один беспилотник достиг северного промышленного узла Омской области во время атаки на регион, сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, большую часть БПЛА сбили силы ПВО Минобороны России.
«Один беспилотник достиг северного промышленного узла. На месте работают оперативные службы», – написал Хоценко. Данных о пострадавших и последствиях атаки губернатор пока не привел.
Омская область уже подвергалась подобной атаке 6 июля. Тогда Хоценко сообщил, что несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.
Позже губернатор уточнил, что целью атаки был Омский нефтеперерабатывающий завод. Погибших и пострадавших, по его данным, не было.