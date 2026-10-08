Reuters: в аэропорту Эр-Рияда после удара хуситов загорелся самолет
Пассажирский самолет государственной авиакомпании Saudi Arabian Airlines получил серьезные повреждения в результате пожара на стоянке в аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По их данным, возгорание могло произойти после попадания в самолет осколков либо в результате прямого попадания снаряда. Источники агентства связывают инцидент с ударом представителей движения «Ансар Аллах» (хуситы). Предположительно, в момент происшествия на борту воздушного судна не было пассажиров и членов экипажа.
8 октября хуситы заявили об ударе по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По данным Reuters, удар нанесен с помощью баллистической ракеты. Заявление сделано через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сообщила о том, что в результате атаки на тот же аэропорт 6 октября погиб один человек.
6 октября сообщалось, что хуситы нанесли удары по аэропортам, нефтяным объектам и военным базам в Саудовской Аравии. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что одна из атак была направлена на международный аэропорт короля Халида в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Сари отметил, что цель была поражена, а воздушное пространство страны нарушено.