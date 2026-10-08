Reuters: в аэропорту Эр-Рияда после удара хуситов загорелся самолет

8 октября хуситы заявили об ударе по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По данным Reuters, удар нанесен с помощью баллистической ракеты. Заявление сделано через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сообщила о том, что в результате атаки на тот же аэропорт 6 октября погиб один человек.