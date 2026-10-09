Песков: дипломаты выяснят причину задержания в Черногории основателя «Рыбаря»

9 октября руководителя российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан.