Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,667-0,09%BSPBP33,3+1,52%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 315,42+0,13%RTSI853,93+0,13%RGBI110,52-0,14%RGBITR760,52-0,1%
Главная / Политика /

Песков: дипломаты выяснят причину задержания в Черногории основателя «Рыбаря»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские дипломаты займутся правовой защитой и выяснением причины задержания руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» и его соратников в Черногории. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил представитель Кремля.

9 октября руководителя российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан. 

Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после задержания Звинчука сообщил, что России, вероятно, придется пополнять обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытаскивать граждан страны из Европы.

Читайте также:Что известно о задержании руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука в Черногории
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её