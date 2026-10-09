Песков: дипломаты выяснят причину задержания в Черногории основателя «Рыбаря»
Российские дипломаты займутся правовой защитой и выяснением причины задержания руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» и его соратников в Черногории. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил представитель Кремля.
9 октября руководителя российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан.
Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после задержания Звинчука сообщил, что России, вероятно, придется пополнять обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытаскивать граждан страны из Европы.