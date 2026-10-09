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Посольство в Черногории потребовало доступ к руководителю «Рыбаря»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Посольство России в Черногории потребовало от властей страны предоставить консульский доступ к руководителю Telegram-проекта «Рыбарь» Михаилу Звинчуку и его соратникам, задержанным в городе Рисан. Об этом дипмиссия сообщила «РИА Новости».

«Посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием < …> немедленно обеспечить консульский доступ к россиянам», – заявили в диппредставительстве. Также посольство потребовало у властей Черногории разъяснений по поводу задержания российский граждан.

9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты займутся правовой защитой и выяснением причины задержания Звинчука и его соратников.

Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после задержания Звинчука заявил, что России, вероятно, придется пополнять обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытаскивать граждан страны из Европы.

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