Посольство в Черногории потребовало доступ к руководителю «Рыбаря»

9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты займутся правовой защитой и выяснением причины задержания Звинчука и его соратников.