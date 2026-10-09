Президент Южной Осетии сократил число органов власти
Президент Южной Осетии Марат Камболов подписал указ об утверждении новой структуры органов исполнительной власти республики. Реформа предусматривает сокращение числа органов власти без увеличения общей штатной численности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, изменения направлены на создание более компактной и ответственной системы управления с акцентом на ключевые направления развития республики. В частности, отдельный статус получат туризм и народные промыслы, а сельское хозяйство, промышленность, транспорт и энергетика будут усилены.
В самостоятельные направления также выделены поддержка предпринимательства, инвестиции, цифровое развитие, природные ресурсы, земельные и имущественные отношения. Президент отметил, что новая структура должна упростить взаимодействие с федеральными ведомствами России. Для каждого ключевого направления определят ответственный орган, который будет координировать совместные проекты.
Согласно указу, упразднены девять комитетов и управлений, преобразованы три министерства и образованы семь новых государственных структур. До 20 ноября необходимо утвердить положения об органах исполнительной власти и подготовить предложения по изменению соответствующих нормативных актов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
19 сентября глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщала, что Камболов побеждает на досрочных президентских выборах с 85,12% голосов. Камболов исполнял обязанности президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г. До этого парламент республики единогласно утвердил его председателем правительства.
В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на выборах президента Южной Осетии. Путин пожелал Камболову успешной реализации его предвыборных планов. До этого российский лидер также направил избранному президенту республики поздравительную телеграмму.