Президент Южной Осетии сократил число органов власти

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на выборах президента Южной Осетии. Путин пожелал Камболову успешной реализации его предвыборных планов. До этого российский лидер также направил избранному президенту республики поздравительную телеграмму.