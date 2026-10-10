Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома

12 августа Трамп заявил, что Левитт покинет пост пресс-секретаря в конце августа. По его словам, она уходит, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми. Он назвал Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории офиса и поблагодарил за работу.