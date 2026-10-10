Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома
Президент США Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новым пресс-секретарем Белого дома. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Для меня большая честь только что назначить Кэти Захарию пресс-секретарем. В настоящее время Кэти работает старшим консультантом по коммуникациям в Truth Social (Trump Media & Technology Group), где она проявила себя с выдающейся стороны», – сказано в сообщении.
Трамп отметил, что Захария участвовала в его кампаниях, помогая американскому лидеру «в ключевых штатах». Он охарактеризовал ее как верного и блестящего сторонника.
Захария является уроженкой Калифорнии. Ранее она занимала должность пресс-секретаря и заместителя помощника госсекретаря по связям с общественностью в министерстве внутренней безопасности США. Также Захария дает комментарии различным телеканалам, таким как Fox News и Newsmax.
Ранее пост пресс-секретаря Белого дома занимала Кэролайн Левитт.
12 августа Трамп заявил, что Левитт покинет пост пресс-секретаря в конце августа. По его словам, она уходит, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми. Он назвал Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории офиса и поблагодарил за работу.
Левитт была пресс-секретарем с 20 января 2025 г. Тогда она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.