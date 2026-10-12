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Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»

Анна Виноградова
Елена Афонина / РИА Новости
Елена Афонина / РИА Новости

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник» РЖД. Церемония состоялась в Грозном во время присвоения городской железнодорожной станции имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, передает «РИА Новости».

«За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении о награждении, которое зачитал ведущий церемонии. Знак Кадырову вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

7 октября Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России» за вклад в развитие архитектуры и градостроительства. Награду ему вручил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

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