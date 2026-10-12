Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»
Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник» РЖД. Церемония состоялась в Грозном во время присвоения городской железнодорожной станции имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, передает «РИА Новости».
«За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении о награждении, которое зачитал ведущий церемонии. Знак Кадырову вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.
7 октября Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России» за вклад в развитие архитектуры и градостроительства. Награду ему вручил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.