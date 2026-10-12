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Посол Индии сообщил о резком росте числа индийских студентов и рабочих в России

Сергей Пахомов

Число индийских студентов в России выросло с 25 000 до 40 000 человек, а работников – с 10 000 примерно до 100 000. Об этом сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар в ходе B2B Networking Reception в Москве. Его слова передает корреспондент «Ведомостей».

12 октября президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Индией, регулирующее временную трудовую деятельность граждан одного государства на территории другого. Согласно соглашению, граждане обеих стран смогут осуществлять временную трудовую деятельность на основании трудового договора или договора об оказании услуг в соответствии с законодательством принимающего государства.

Для работы потребуется соответствующее разрешение. Исключение предусмотрено для студентов, обучающихся очно и работающих в свободное от учебы время. Документ также устанавливает, что оплата и другие условия труда иностранных работников не должны быть менее благоприятными, чем условия, предусмотренные для граждан принимающей страны за аналогичную работу.

В феврале «Ведомости» писали, что граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в прошлом году совершили в среднем в 1,5 раза больше поездок в Россию с целью «работа», чем в 2024 г. Если в 2024 г. на все эти страны пришлось 28 400 рабочих поездок в РФ, то в 2025 г. – 44 600. 

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