Посол Индии сообщил о резком росте числа индийских студентов и рабочих в России

В феврале «Ведомости» писали, что граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в прошлом году совершили в среднем в 1,5 раза больше поездок в Россию с целью «работа», чем в 2024 г. Если в 2024 г. на все эти страны пришлось 28 400 рабочих поездок в РФ, то в 2025 г. – 44 600.