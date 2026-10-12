Мужчина открыл стрельбу в центре Кропивницкого на Украине
Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре украинского Кропивницкого, ранее называвшегося Кировоградом. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
По данным издания, в городе прогремело не менее шести взрывов. Мужчина бросил гранаты в сторону полицейских во время общения с ними, после чего начал стрелять.
По словам пресс-секретаря полиции Кировоградской области Оксаны Ковтуненко, правоохранители проводят операцию «Гром» для задержания подозреваемого. К операции привлечены необходимые подразделения полиции.
2 сентября сообщалось, что в Днепропетровском районе Киева в результате ночной стрельбы был убит сотрудник ГУР минобороны Украины, еще двое пострадали. По данным СМИ, вооруженные люди напали на оперативно-следственную группу СБУ. Для их задержания привлекли спецназ «Альфа», в результате чего началась перестрелка. Нападавшие задержаны.
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов призывал провести расследование перестрелки. По его словам, обстоятельствами произошедшего занимались государственное бюро расследований и офис генерального прокурора Украины. Буданов заявил о недопустимости похищений военнослужащих и стрельбы на улицах.