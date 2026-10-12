Ливан заявил о стремлении укреплять отношения с Россией

24 сентября Лавров обсудил с премьер-министром Ливана Навафом Салямом ситуацию на Ближнем Востоке и призвал к прекращению боевых действий в республике. РФ подтвердила поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана. При этом Лавров указал на необходимость прекращения боевых действий и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Стороны также рассмотрели вопрос о возможном сохранении присутствия ООН в связи с предстоящим завершением мандата Временных сил ООН в Ливане. В МИД РФ отметили, что ситуация в республике стала одним из основных вопросов обсуждения в рамках встречи. Отдельное внимание было уделено двусторонним отношениям.