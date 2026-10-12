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Ливан заявил о стремлении укреплять отношения с Россией

Ксения Наумчик
Пресс-служба МИД РФ
Пресс-служба МИД РФ

Ливан заинтересован в развитии отношений с Россией в политической, экономической и культурной сферах на основе взаимных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юсеф Раджи по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

Министр высоко оценил роль России в Совете Безопасности ООН в поддержке стабильности и безопасности Ливана. Он также подчеркнул необходимость распространения суверенитета ливанского государства на всю его территорию и прекращения боевых действий на юге страны.

По словам Раджи, нынешняя ситуация осложняется отказом Израиля вывести войска и продолжающимися военными действиями, а также нежеланием «Хезболлы» приступить к разоружению. Глава МИДа подчеркнул, что решения о войне и мире должны приниматься исключительно ливанским государством и его законными институтами.

Раджи также приветствовал увеличение числа российских стипендий для ливанских студентов и выразил надежду на постепенное возвращение российских туристов в Бейрут.

24 сентября Лавров обсудил с премьер-министром Ливана Навафом Салямом ситуацию на Ближнем Востоке и призвал к прекращению боевых действий в республике. РФ подтвердила поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана. При этом Лавров указал на необходимость прекращения боевых действий и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Стороны также рассмотрели вопрос о возможном сохранении присутствия ООН в связи с предстоящим завершением мандата Временных сил ООН в Ливане. В МИД РФ отметили, что ситуация в республике стала одним из основных вопросов обсуждения в рамках встречи. Отдельное внимание было уделено двусторонним отношениям.

9 октября Rapporteur со ссылкой на источники писал, что новая миссия Евросоюза в Ливане может включать постоянный военный контингент численностью около 100 человек. Основную часть личного состава, как ожидается, предоставят Италия, Франция и Испания. Большинство военнослужащих планируется разместить в Бейруте. Развертывание сил на юге Ливана непосредственно у границы с Израилем не предусматривается.

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