Госдума назначила депутатов «Единой России» зампредами парламентских комитетов
Госдума назначила депутатов «Единой России» заместителями председателей парламентских комитетов. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Заместителями председателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству стали Дмитрий Вяткин и Максим Кавджарадзе. В комитете по уголовному и административному законодательству аналогичные должности заняли Ризван Курбанов и Дмитрий Погорелый. Заместителем председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов назначена Марина Оргеева.
В комитете по бюджету и налогам зампредами стали Наталья Орлова и Владислав Резник, по финансовому рынку – Олег Димов и Владимир Сенин. Заместителями председателя комитета по экономической политике назначены Бекхан Барахоев, Алексей Говырин, Олег Калинский, Артем Кирьянов и Евгений Костин.
В комитете по обороне должности зампредов получили Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов, по безопасности и противодействию коррупции – Анатолий Выборный и Михаил Старшинов. Заместителями председателя комитета по международным делам стали Светлана Журова и Вячеслав Никонов, а по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Ирина Роднина.
В комитете по охране здоровья зампредами назначены Бадма Башанкаев, Людмила Болилая, Дмитрий Гарцев, Дмитрий Сизякин и Николай Щеглов. В комитете по науке и высшему образованию соответствующие должности заняли Владимир Кононов, Алла Салаева и Балдан Цыдыпов, по просвещению – Эльвира Аиткулова, Елена Гущина и Нурбаганд Нурбагандов. Заместителями председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства стали Виталий Милонов и Александра Родионова.
В комитете по промышленности и торговле зампредами стали Александр Дудоров, Андрей Козлов и Геннадий Скляр, по малому и среднему предпринимательству – Олег Голиков. В комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям соответствующие должности заняли Артем Карцев, Сергей Медведев и Сергей Юров.
Заместителями председателя комитета по энергетике назначены Игорь Антропенко, Заур Геккиев и Дмитрий Тулеев, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Николай Алексеенко, Руслан Лечхаджиев и Антон Цветков. В комитете по строительству и ЖКХ зампредами стали Юлай Кидрасов, Сергей Колунов и Александр Фетисов.
В комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики должности зампредов получили Богдан Булычев, Андрей Грачев, Максим Иванов и Станислав Кочев, по региональной политике и местному самоуправлению – Александр Суразов. Заместителями председателя комитета по контролю назначены Ирек Богуславский и Андрей Булгаков.
В комитете по аграрным вопросам зампредами стали Янина Павленко и Владимир Плотников, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Зариф Байгускаров, Борис Веснин, Александр Коган и Дашибал Мункожаргалов.
В комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений соответствующие должности заняли Артем Величко и Александр Щипков, по делам национальностей – Энвер Набиев. Заместителями председателя комитета по молодежной политике назначены Антон Ковалев, Федор Михеев и Антон Старостин.
Кроме того, Евгений Попов назначен заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, а Зураб Макиев и Александр Шелковой – комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Зампредом комитета по культуре стал Денис Майданов, по туризму и развитию туристической инфраструктуры – Дарья Дьякова и Наталья Костенко, по физической культуре и спорту – Сергей Бурлаков и Роман Терюшков.
12 октября стало известно, что Госдума планирует утвердить 80 первых заместителей и 85 заместителей председателей комитетов и комиссий. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил, что формирование руководящего состава завершено.
13 октября нижняя палата парламента утвердила кандидатуру депутата Антона Горелкина («Единая Россия») на должность первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.