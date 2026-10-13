Госдума назначила депутатов «Единой России» зампредами парламентских комитетов

Кроме того, Евгений Попов назначен заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, а Зураб Макиев и Александр Шелковой – комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Зампредом комитета по культуре стал Денис Майданов, по туризму и развитию туристической инфраструктуры – Дарья Дьякова и Наталья Костенко, по физической культуре и спорту – Сергей Бурлаков и Роман Терюшков.