Трамп: США могут попросить Турцию вступить в коалицию против хуситов
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может обратиться к Турции с предложением присоединиться к коалиции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Американский лидер заявил, что хуситы ведут себя «очень плохо», передает Anadolu.
13 октября представитель хуситов Яхья Сари призвал эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов Saudi Aramco. Он заявил, что движение рассматривает эти объекты как законные цели для ударов.
12 октября хуситы сообщили об очередном ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская коалиция заявила о перехвате баллистической ракеты. При предыдущей атаке на аэропорт 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 пострадали.
5 октября Турция и Пакистан договорились о размещении воинских контингентов в Саудовской Аравии. Решение принято в рамках трехстороннего соглашения о коллективной обороне. Стороны заявили о намерении приступить к практической реализации оборонных обязательств.