Трамп: США могут попросить Турцию вступить в коалицию против хуситов

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может обратиться к Турции с предложением присоединиться к коалиции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Американский лидер заявил, что хуситы ведут себя «очень плохо», передает Anadolu.