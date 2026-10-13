МИД России вызвал посла Бельгии
Министерство иностранных дел России вызвало посла Бельгии в Москве Мишеля Жеребцоффа и выразило протест в связи с участившимися заявлениями бельгийского военно-политического руководства об угрозах со стороны России. Об этом сообщили в ведомстве.
Как сообщили в российском МИДе, Москва отвергла утверждения о якобы исходящих от России гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах Бельгии и Европе, назвав их необоснованными.
Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что агрессивная риторика отдельных представителей бельгийских властей, представляющих Россию как врага, способствует эскалации напряженности и повышает риск выхода конфронтации из-под контроля.
МИД РФ предложил бельгийской стороне оценить возможные последствия подобных заявлений и снизить накал антироссийской риторики.
2 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа не располагает всеми необходимыми возможностями для ведения военных действий и противодействия гибридным угрозам. По его словам, европейские страны на протяжении десятилетий уделяли больше внимания «мягкой силе», социальным гарантиям и дипломатии, чем развитию оборонного потенциала.
1 октября замглавы МИД РФ Александр Алимов сказал, что попытки Запада изолировать Россию можно сравнить с изолентой, которая «кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.