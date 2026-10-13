Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Политика /

МИД России вызвал посла Бельгии

Ксения Наумчик
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Бельгии в Москве Мишеля Жеребцоффа и выразило протест в связи с участившимися заявлениями бельгийского военно-политического руководства об угрозах со стороны России. Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщили в российском МИДе, Москва отвергла утверждения о якобы исходящих от России гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах Бельгии и Европе, назвав их необоснованными.

Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что агрессивная риторика отдельных представителей бельгийских властей, представляющих Россию как врага, способствует эскалации напряженности и повышает риск выхода конфронтации из-под контроля.

МИД РФ предложил бельгийской стороне оценить возможные последствия подобных заявлений и снизить накал антироссийской риторики.

2 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа не располагает всеми необходимыми возможностями для ведения военных действий и противодействия гибридным угрозам. По его словам, европейские страны на протяжении десятилетий уделяли больше внимания «мягкой силе», социальным гарантиям и дипломатии, чем развитию оборонного потенциала.

1 октября замглавы МИД РФ Александр Алимов сказал, что попытки Запада изолировать Россию можно сравнить с изолентой, которая «кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь