МИД России вызвал посла Бельгии

1 октября замглавы МИД РФ Александр Алимов сказал, что попытки Запада изолировать Россию можно сравнить с изолентой, которая «кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.