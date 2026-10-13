Трамп: хуситы ведут себя очень плохо

Трамп также резко раскритиковал Иран, заявив о слабости его вооруженных сил и экономики. Он предположил, что Тегеран стремится повлиять на нефтяные цены в преддверии американских выборов. Американский лидер подчеркнул, что сам больше не участвует в выборах, поскольку уже одержал победу, однако предупредил, что вернется к этому вопросу после голосования и не забудет происходящего.