Трамп: хуситы ведут себя очень плохо
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) возобновило атаки, действуя, предположительно, по указанию Ирана. По мнению президента США Дональда Трампа, их действия направлены в том числе на повышение мировых цен на нефть перед выборами в США. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Трамп напомнил об американских ударах по хуситам год назад и заявил, что после них движение на некоторое время прекратило активность. Теперь, по словам президента, хуситы вновь стали действовать, нанося удары по Саудовской Аравии.
«Они ведут себя очень плохо. Ничего хорошего», – написал американский лидер.
Трамп также резко раскритиковал Иран, заявив о слабости его вооруженных сил и экономики. Он предположил, что Тегеран стремится повлиять на нефтяные цены в преддверии американских выборов. Американский лидер подчеркнул, что сам больше не участвует в выборах, поскольку уже одержал победу, однако предупредил, что вернется к этому вопросу после голосования и не забудет происходящего.
13 октября Трамп допустил, что Вашингтон может обратиться к Турции с предложением присоединиться к коалиции против хуситов.
Представитель хуситов Яхья Сари ранее призвал эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов Saudi Aramco. Он заявил, что движение рассматривает эти объекты как законные цели для ударов. 12 октября хуситы сообщили об очередном ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская коалиция заявила о перехвате баллистической ракеты. При предыдущей атаке на аэропорт 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 пострадали.