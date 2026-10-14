Пашинян предложил передвинуть границу между Арменией и Азербайджаном

Премьер также выступил за открытие всех транспортных и коммуникационных маршрутов, включая проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Пашинян призвал Ереван и Баку отказаться от взаимных претензий, в том числе связанных с Карабахом, Гардманом, Ширваном, Нахичеванью и Западным Азербайджаном.