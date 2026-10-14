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Пашинян предложил передвинуть границу между Арменией и Азербайджаном

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести обмен равными по площади территориями с Азербайджаном, чтобы ликвидировать анклавы и эксклавы на границе двух стран. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«По обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов», – подчеркнул Пашинян. По его словам, делимитация и демаркация границы должны проводиться на основе Алма-Атинской декларации, а площадь Армении должна составлять 29 743 кв. км.

Премьер также выступил за открытие всех транспортных и коммуникационных маршрутов, включая проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Пашинян призвал Ереван и Баку отказаться от взаимных претензий, в том числе связанных с Карабахом, Гардманом, Ширваном, Нахичеванью и Западным Азербайджаном.

По словам политика, после недавних контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане у него сложилось предварительное впечатление о возможности реализации этих предложений.

В августе зампред парламента Армении Рубен Рубинян не исключил обмена территориями с Азербайджаном при делимитации и демаркации границы. При этом он назвал сохранение территориальной целостности Армении принципиальным условием переговоров.

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