Пашинян предложил передвинуть границу между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести обмен равными по площади территориями с Азербайджаном, чтобы ликвидировать анклавы и эксклавы на границе двух стран. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
«По обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов», – подчеркнул Пашинян. По его словам, делимитация и демаркация границы должны проводиться на основе Алма-Атинской декларации, а площадь Армении должна составлять 29 743 кв. км.
Премьер также выступил за открытие всех транспортных и коммуникационных маршрутов, включая проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Пашинян призвал Ереван и Баку отказаться от взаимных претензий, в том числе связанных с Карабахом, Гардманом, Ширваном, Нахичеванью и Западным Азербайджаном.
По словам политика, после недавних контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане у него сложилось предварительное впечатление о возможности реализации этих предложений.
В августе зампред парламента Армении Рубен Рубинян не исключил обмена территориями с Азербайджаном при делимитации и демаркации границы. При этом он назвал сохранение территориальной целостности Армении принципиальным условием переговоров.