Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Двойной пересадочный узел

Компания, которая может быть связана с РЖД, хочет построить комплекс на 70 000 кв. м в ТПУ «Хорошевская»

Второй претендент на объект – группа «Ташир»
К строительству комплекса в транспортно-пересадочном узле «Хорошевская» инвестор может приступить уже летом
К строительству комплекса в транспортно-пересадочном узле «Хорошевская» инвестор может приступить уже летом
Дмитрий Серебряков / ТАСС

Компании «Дорстрой-трест-М» и «Марьина Роща плаза» подали заявки на участие в конкурсе на покупку 99% акций ТПУ «Хорошевская», рассказали «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы и источник, близкий к организаторам торгов. Последняя компания, по их словам, предложила за лот 75,8 млн руб., что соответствует стартовой цене, «Дорстройтрест-М» готова заплатить больше – 90,8 млн руб.

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