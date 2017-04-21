Компания, которая может быть связана с РЖД, хочет построить комплекс на 70 000 кв. м в ТПУ «Хорошевская»

К строительству комплекса в транспортно-пересадочном узле «Хорошевская» инвестор может приступить уже летом

Компании «Дорстрой-трест-М» и «Марьина Роща плаза» подали заявки на участие в конкурсе на покупку 99% акций ТПУ «Хорошевская», рассказали «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы и источник, близкий к организаторам торгов. Последняя компания, по их словам, предложила за лот 75,8 млн руб., что соответствует стартовой цене, «Дорстройтрест-М» готова заплатить больше – 90,8 млн руб.