Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Девелоперы надеются на новые проекты

Продажи девелопера ЛСР в первом полугодии упали на треть

Компания рассчитывает нарастить их до конца года за счет новых проектов

Группа ЛСР в январе – июне 2017 г. сообщила о заключении новых контрактов на 257 000 кв. м недвижимости на 26 млрд руб. – это на 32% в деньгах и на 30% в натуральном выражении меньше, чем годом ранее.

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