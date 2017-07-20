Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Девелоперы надеются на новые проекты
Продажи девелопера ЛСР в первом полугодии упали на треть
Компания рассчитывает нарастить их до конца года за счет новых проектов
- Валерия Лебедева
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ЛСР стала меньше продавать жилья в высоком ценовом сегменте из-за вымывания ликвидного предложения и отсутствия новых проектов, не исключает Елизавета Конвей
Максим Стулов / Ведомости
Группа ЛСР в январе – июне 2017 г. сообщила о заключении новых контрактов на 257 000 кв. м недвижимости на 26 млрд руб. – это на 32% в деньгах и на 30% в натуральном выражении меньше, чем годом ранее.
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