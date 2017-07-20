Продажи девелопера ЛСР в первом полугодии упали на треть

Компания рассчитывает нарастить их до конца года за счет новых проектов

Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Девелоперы надеются на новые проекты

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ЛСР стала меньше продавать жилья в высоком ценовом сегменте из-за вымывания ликвидного предложения и отсутствия новых проектов, не исключает Елизавета Конвей Максим Стулов / Ведомости

Группа ЛСР в январе – июне 2017 г. сообщила о заключении новых контрактов на 257 000 кв. м недвижимости на 26 млрд руб. – это на 32% в деньгах и на 30% в натуральном выражении меньше, чем годом ранее.