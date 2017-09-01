Акционер Capital Group Павел Тё стал партнером АФК «Система»

Они вместе построят на юго-западе жилье, госпиталь и детский сад

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Павел Тё пришел в «Медси»

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Человек, близкий к одному из партнеров, знает, что Тё будет заниматься только жилой частью Е. Разумный / Ведомости

Структура акционера Capital Group Павла Тё стала владельцем половины долей в «Проекте Мичуринский», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания создана медицинской «дочкой» АФК «Система», ГК «Медси», для реализации проекта по строительству высокотехнологичной клиники и других объектов недвижимости на Мичуринском проспекте, 56, уточнил представитель АФК. Он и представитель Capital Group подтвердили участие Тё в совместном предприятии с «Медси».