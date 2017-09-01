Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Павел Тё пришел в «Медси»

Акционер Capital Group Павел Тё стал партнером АФК «Система»

Они вместе построят на юго-западе жилье, госпиталь и детский сад

Структура акционера Capital Group Павла Тё стала владельцем половины долей в «Проекте Мичуринский», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания создана медицинской «дочкой» АФК «Система», ГК «Медси», для реализации проекта по строительству высокотехнологичной клиники и других объектов недвижимости на Мичуринском проспекте, 56, уточнил представитель АФК. Он и представитель Capital Group подтвердили участие Тё в совместном предприятии с «Медси».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике