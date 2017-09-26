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У O1 Properties Бориса Минца может появиться крупный китайский акционер Е. Разумный / Ведомости

Китайская Vanke Group ведет переговоры о покупке крупного пакета акций O1 Properties, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, сейчас китайцы проводят due diligence компании, по итогам которого определится размер пакета. В любом случае речь идет о приобретении 30–51% акций, утверждают собеседники «Ведомостей», уточняя, что пока никаких соглашений не подписано. Представитель O1 Properties сообщил, что к ней, как к одному из крупнейших собственников коммерческой недвижимости, обращаются с разными предложениями многие компании, в том числе иностранные, рассматривающие инвестиции в Россию, но на данный момент о конкретных сделках речи не идет. Запрос в Vanke Group остался без ответа.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев премиальных офисов в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м, рыночная стоимость этого портфеля на 30 июня 2017 г. – $4,23 млрд, говорится в отчетности компании: стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов – $916,6 млн.

Учитывая уникальность активов O1 Properties, инвестор заплатит существенную премию к этому показателю, уверен управляющий партнер Colliers International Станислав Бибик, но определить размер этой премии без знания структуры сделки невозможно.