Госдепартамент потратит $100 млн на ремонт посольства США в Москве

Подрядчику, которым может стать и российская компания, предстоит заменить все механические, электрические и сантехнические системы



Здание на Новинском бульваре Антон Новодережкин / ТАСС

Государственный департамент США объявил тендер на реновацию комплекса зданий, расположенных на территории посольства США в Москве по адресу Новинский бульвар, 19-23. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Реконструкция необходима из-за устаревшей инфраструктуры, которой более 35 лет, отмечается в сообщении. Она дорогая в эксплуатации и обслуживании, а также часто случаются сбои, из-за которых может возникнуть угроза жизни людей. Замене подлежат все механические, электрические и сантехнические системы, сообщила дипмиссия.

Стоимость контракта, который планируется заключить с победителем тендера, оценивается более чем в $100 млн. Участвовать могут как американские, так и неамериканские компании. Конкурсную документацию дипмиссия не выложила, предложив заинтересованным компаниям подать заявку, указав основные данные о себе – название, организационно-правовая форма и т. п.

Тупик в ответ на площадь В январе 2018 г. депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил назвать Североамериканским тупиком проезд рядом с посольством США. Депутат назвал это ответом на решение американских властей переименовать площадь у посольства России в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова.

Речь идет о достаточно большой сумме, считает председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников. На эти деньги можно построить офисное здание класса В площадью около 80 000 кв. м. Комплексная реконструкция иногда обходится дороже, чем строительство нового здания с нуля, отмечает Колокольников: «Маловероятно, что здание американского посольства будет перестраиваться, скорее всего, там проведут капитальный ремонт с полной заменой инженерных коммуникаций с применением IT-технологий. Думаю, что именно на инновационные технологии в обеспечении безопасности здания пойдет большая часть этих инвестиций».

Модернизация всей инженерной системы здания, его технического оснащения и системы безопасности в несколько раз превышает себестоимость строительства, добавляет директор по маркетингу компании Welhome Андрей Хитров. Поскольку посольство США перенесло консульский отдел в другое здание, то скорее всего речь идет об изменении целостной системы безопасности в старом основном здании посольства, полагает он.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что подрядчиком по этому контракту, скорее всего станет американская компания.

На Новинский бульвар американское посольство переехало в 1953 г. С главным зданием был связан крупный дипломатический скандал. Помещение начали строить в 1979 г., однако в середине 1980-x прекратили – США обнаружили, что здание «пронизано прослушивающими устройствами» настолько, что «структура была фактически многоэтажным микрофоном», писала газета The New York Times. В 1991 г. председатель КГБ Вадим Бакатин передал послу США в России чертежи с местонахождением прослушивающих устройств. В результате здание было частично перестроено и официально введено в эксплуатацию только в начале 2000-х.

В начале 2018 г. посольство США в Москве открыло новое здание консульства на Новинском бульваре. Однако работать на полную мощность, по словам американских дипломатов, оно не может из-за требования российского МИДа к посольству США сократить штат сотрудников с 1200 до 455 человек.

Как выглядит новое здание консульства США в Москве