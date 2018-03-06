«Ташир» инвестирует в сервис доставки покупок из разных магазинов

Статья опубликована в № 4521 от 06.03.2018 под заголовком: Покупке – время, доставке – час

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Приложение Save Time позволяет заказывать товары в сетях-партнерах Сергей Коньков / ТАСС

«Ташир» Самвела Карапетяна решил заняться разработкой приложений и онлайн-коммерцией. Группа инвестирует около 500 млн руб. за год в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time, рассказали «Ведомостям» представитель «Ташира» и гендиректор проекта Дмитрий Дорошенко. По его словам, средства пойдут на развитие и оптимизацию технологического процесса, маркетинг, в том числе рекламу.

Основной бизнес «Ташира» – девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. Российский Forbes в январе 2018 г. поставил «Ташир» с арендным доходом в $650 млн на 3-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости». Но бизнес «Ташира» расширяется и диверсифицируется, в планах – проекты в непрофильных новых отраслях, говорит представитель группы: «Save Time – первый проект в области сервисных приложений».

Приложение Save Time позволяет заказывать товары в сетях-партнерах. Сейчас это супермаркеты «Перекресток», магазины «Вкусвилл», «Детский мир», «Республика», магазины косметики «Рив гош» и аптечная сеть «36,6». «Ташир» планирует расширять число партнеров и выходить в другие города.

По словам Дорошенко, доставка занимает не более часа, ее стоимость фиксирована – 199 руб. За доставку отвечает Gett Delivery, подтверждает его представитель. Save Time платит службе доставки за подачу машины и за километры в пути, отметил Дорошенко, но сколько – не уточнил. По его словам, сервис изучает рынок на предмет оптимизации расходов и расширения списка партнеров, но «сотрудничество с Gett наиболее эффективно в долгосрочной перспективе».

Кроме того, продолжает Дорошенко, так как стратегия Save Time предполагает добавлять магазины, может потребоваться собственная доставка – например, для крупной бытовой техники и электроники.

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