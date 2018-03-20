В России началось строительство первой частной автомагистрали
Трасса длиной 2000 км свяжет Казахстан и Белоруссию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Строительство первого участка уже началось
Максим Стулов / Ведомости
В России началось строительство первой частной автомагистрали. Протяженность трассы «Меридиан» – 2000 км, она пройдет от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном – там началось строительство – до границы с Республикой Беларусь, сообщил замминистра транспорта Евгений Дитрих.
Строит трассу одноименное ООО «Меридиан». Оно было зарегистрировано в 2013 г., его совладельцы – председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов и Роман Нестеренко. Рязанов был зампредом правления «Газпрома», сейчас он член совета директоров РЖД.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}