Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: «Сумма» продаст что строит

Группа «Сумма» нашла покупателя на свой единственный девелоперский проект

Строить жилой комплекс в Бескудникове будет девелопер из Санкт-Петербурга
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«Сумма» нашла покупателя на единственный девелоперский проект: для Seven Suns Development это будет первый объект в Москве

Структура девелоперской компании Seven Suns Development выкупает у группы «Сумма» ее единственный девелоперский проект, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки: это многофункциональный комплекс площадью 259 000 кв. м, из которых 194 200 кв. м – жилье, а остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. Этот объект расположен в производственной зоне № 49 «Бескудниково» на Илимской улице. Сделка уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель «Суммы» от комментариев отказался. Представитель Seven Suns Development сообщил, что компании интересен данный проект: девелопер в ближайшее время готовится начать строительство в Московском регионе и разрабатывает несколько участков под застройку в Москве.

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