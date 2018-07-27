Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова может продать строящийся терминал в порту Находка

Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: «Сумме» не до порта

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Группа «Сумма» строит угольный терминал на территории АО «Восточный порт» (на фото) АО «Восточный Порт»

Группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия Босова. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. Кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко, добавляют трое из них. Актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они.

Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Босова человек. «Потенциально порт может быть интересен, но целесообразность его приобретения сейчас небесспорна, – объясняет он. – Гарантировать загрузку порта не позволяет пропускная способность железных дорог». Кроме того, на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, в том числе порт Восточный, а Босовым строится порт Вера (20 млн т в год. – «Ведомости»), напоминает собеседник.