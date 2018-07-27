Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова может продать строящийся терминал в порту Находка
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия Босова. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. Кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко, добавляют трое из них. Актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они.
Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Босова человек. «Потенциально порт может быть интересен, но целесообразность его приобретения сейчас небесспорна, – объясняет он. – Гарантировать загрузку порта не позволяет пропускная способность железных дорог». Кроме того, на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, в том числе порт Восточный, а Босовым строится порт Вера (20 млн т в год. – «Ведомости»), напоминает собеседник.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}