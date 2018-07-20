Крупнейший российский порт готовится к выплате дивидендов

Денис Абрамов / Ведомости

В предстоящий понедельник, 23 июля, совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обсудит вопрос о проведении внеочередного собрания акционеров. Такой пункт включен в повестку дня совета директоров, сообщила компания. Какие вопросы могут быть вынесены на обсуждение акционеров, пока неизвестно. В сообщении НМТП это не указано, а представитель говорить об этом отказался.

Вопрос о дивидендах на внеочередном собрании скорее всего будет рассматриваться, знают два собеседника «Ведомостей»: близкий к одному из акционеров порта и в финансово-экономическом блоке правительства. По итогам 2017 г. НМТП не платил дивиденды, так как счета порта были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова (их задержали в начале апреля 2018 г.). Годовое собрание НМТП проходило 29 июня. Тогда директор порта Сергей Киреев объяснял, что НМТП «объявит внеочередное собрание по выплате дивидендов сразу после судебных решений о снятии наложенного ареста на имущество», передавал «Интерфакс». 29 июня стало известно, что арест снят.

«НМТП должно заплатить 50% от чистой прибыли за прошлый год», – говорит собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства. В прошлом году компания заработала 30,5 млрд руб. чистой прибыли. Предполагалось, что дивиденды составят за прошлый год $100-150 млн, указывал в обзоре «ВТБ капитал» после встречи с топ-менеджментом НМТП в конце 2017 г.

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