Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4651 от 12.09.2018 под заголовком: Tretyakov не строится

Совладелец «Стокманна» Яков Панченко может лишиться проекта в центре Москвы

Структура «Росатома» хочет разорвать инвестдоговор по строительству элитного комплекса
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У совладельца российского бизнеса «Стокманна» сложности со строительством элитного жилого комплекса у Третьяковской галереи. Структура «Росатома» хочет разорвать с ним контракт

Институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» подал в Арбитражный суд Москвы иски к АО «Фарминжиниринг» о расторжении инвестиционного контракта, следует из материалов дела. Согласно документам «Гиредмет» владеет 1,3 га в Большом Толмачевском переулке. В 2012 г. институт заключил инвестдоговор с «Фарминжинирингом» о застройке участка. Тогда мэрия Москвы разрешила возвести там многофункциональный жилой комплекс на 30 000 кв. м, сообщил представитель Москомстройинвеста. Общая площадь комплекса Tretyakov с учетом еще одного участка в Старомонетном переулке – 47 800 кв. м, сказано в брошюре архитектурного бюро «Резерв».

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