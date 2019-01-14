PNK Group построит для гипермаркетов «Лента» 100 000 кв. м складов

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«Лента» складывается Андрей Гордеев / Ведомости

На российском рынке складской недвижимости – одна из крупнейших сделок в истории: PNK Group построит для ритейлера «Лента» два логистических комплекса на 100 000 кв. м

Девелопер складской недвижимости PNK Group и ритейлер «Лента» договорились о строительстве двух логистических комплексов общей площадью 100 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам. Сделку, по их словам, компании закрыли в конце 2018 г., она прошла по схеме build-to-suit, т. е. PNK Group возведет объекты, а затем передаст их в собственность ритейлера. Строительство уже началось, подтвердили управляющий директор PNK Group Екатерина Морозова и Егор Дорофеев, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield, консультанта сделки. Первый склад на 70 000 кв. м появится в логистическом парке «PNK Парк Валищево» в Московской области, второй – площадью 30 000 кв. м – в «PNK Парк Толмачево» в 13 км от Новосибирска, добавили они.