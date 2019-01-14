Крупнейший владелец офисов O1 Properties займется строительством премиального жилья

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O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А O1 Properties

Нынешний гендиректор финансовой группы «Будущее» Марина Руднева переходит на работу в инвесткомпанию O1 Properties: там она будет отвечать за развитие девелоперского направления, рассказали два консультанта, работавших с последней. Сама Руднева эту информацию «Ведомостям» подтвердила.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А. Сейчас ей принадлежат 12 бизнес-центров общей площадью 624 000 кв. м, среди которых «Белая площадь» рядом со ст. м. «Белорусская» и Vivaldi Plazа у ст. м. «Павелецкая». До лета этого года основным владельцем O1 Properties была O1 Group Бориса Минца, однако из-за финансовых сложностей контроль как над компанией, так и над другим крупным активом бизнесмена – финансовой группой «Будущее» (управляет четырьми пенсионными фондами) – перешел к фирме Riverstretch Trading & Investments. Последнюю участники рынка связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион».