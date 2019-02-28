Вадим Мошкович может получить девелоперские активы «Букета»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Девелоперский портфель группы компаний «Букет» может перейти структурам «Русагро» Вадима Мошковича, рассказал «Ведомостям» один из партнеров бывшего члена Совета Федерации. Собеседник напоминает, что в конце прошлого года «Русагро» приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка почти на 35 млрд руб. к холдингу «Солнечные продукты» (масложировые комбинаты в Саратове, Москве, Новосибирске и т. д.), входящему в «Букет». Компания Мошковича планировала реализовать права требования и приобрести часть активов «Солнечных продуктов», сообщала «Русагро».
Обеспечением по кредитам Россельхозбанка, по словам собеседника «Ведомостей», помимо масложировых активов выступают еще и девелоперские проекты «Букета», которые теперь могут достаться структурам Мошковича. Об этом также знает знакомый руководителей Россельхозбанка и владельца «Букета» Владислава Бурова. Еще один знакомый Бурова подтверждает, что некоторые проекты «Букета» были заложены в Россельхозбанке и в итоге перешли к кредитору.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}