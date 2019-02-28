Вадим Мошкович может получить девелоперские активы «Букета»

На землях группы можно построить около 2 млн кв. м недвижимости

Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Девелопмент с майонезом

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Вадиму Мошковичу не привыкать строить – у него были грандиозные проекты Максим Стулов / Ведомости

Девелоперский портфель группы компаний «Букет» может перейти структурам «Русагро» Вадима Мошковича, рассказал «Ведомостям» один из партнеров бывшего члена Совета Федерации. Собеседник напоминает, что в конце прошлого года «Русагро» приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка почти на 35 млрд руб. к холдингу «Солнечные продукты» (масложировые комбинаты в Саратове, Москве, Новосибирске и т. д.), входящему в «Букет». Компания Мошковича планировала реализовать права требования и приобрести часть активов «Солнечных продуктов», сообщала «Русагро».

Обеспечением по кредитам Россельхозбанка, по словам собеседника «Ведомостей», помимо масложировых активов выступают еще и девелоперские проекты «Букета», которые теперь могут достаться структурам Мошковича. Об этом также знает знакомый руководителей Россельхозбанка и владельца «Букета» Владислава Бурова. Еще один знакомый Бурова подтверждает, что некоторые проекты «Букета» были заложены в Россельхозбанке и в итоге перешли к кредитору.