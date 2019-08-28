Счетная палата считает траты на достройку домов «СУ-155» непрозрачными
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Банк «Российский капитал» (переименован в банк Дом.РФ) не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний «СУ-155» и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства, пишет Счетная палата в отчете о проверке результативности внесения в уставный капитал АО «АИЖК» (переименовано в Дом.РФ) акций банка «Российский капитал» (это произошло в 2017 г.). «Ведомости» ознакомились с копией отчета, его подлинность подтвердил представитель палаты.
Решение о санации «СУ-155» банком «Российский капитал» принято в конце 2015 г. На тот момент компания должна была достроить квартиры примерно для 30 000 дольщиков. Инвестиции в завершение 130 объектов в 14 регионах «Российский капитал» изначально оценивал в 39 млрд руб., а дыру в балансе компании – в 90 млрд руб.
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