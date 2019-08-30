Торги по продаже гостиницы «Пекин» в центре Москвы не состоятся

Евгений Разумный / Ведомости

Аукцион по продаже 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», владеющего одноименным отелем в центре Москвы, признан несостоявшимся: на участие в нем не подано ни одной заявки, следует из протокола торгов. Он опубликован на сайте Единой электронной торговой площадки.

«Пекин» (25 800 кв. м), расположенный рядом со ст. м. «Маяковская», построен в 1958 г. как символ дружбы СССР и Китая. В 2006 г. правительство Москвы передало отель принадлежащей АФК «Система» компании «Интурист» в обмен на крупный пакет акций в последней.

В 2011 г. отель был продан девелоперу «Система-галс» (сейчас «Галс-девелопмент») , который к тому времени перешел за долги группе ВТБ. Новый владелец планировал перестроить «Пекин» в 5-звездочный отель и даже подписал соглашение на управление им с люксовым оператором Fairmont Hotels and Resorts. Но из-за переноса сроков реконструкции гостиницы сделка между сторонами сорвалась.

В 2018 г., как писало агентство Reuters, покупкой «Пекина» заинтересовалась китайская China Chengtong (управляет активами примерно на $15 млрд). Однако уже в январе 2019 г. соглашение о приобретении отеля подписала другая китайская компания – Sichuan Railway Investment Group (SRIG), сообщал «Коммерсантъ». Эта группа специализируется в основном на строительстве железных дорог, скоростных шоссе и управлении ими. У нее также есть бизнес по добыче полезных ископаемых в Австралии и странах Африки и сельскохозяйственные активы в России (ей принадлежит Агропромышленная торговая компания в Чувашии).

Весной этого года два источника, близких к разным сторонам переговоров, рассказывали, что сделка не состоится, так как SRIG не получила одобрения властей Китая. Причины этого не раскрывались. В мае «Галс-девелопмент» выставил «Пекин» на открытые торги. Сам аукцион, согласно лотовой документации, должен был состояться 2 сентября.

Причиной отсутствия интереса к отелю опрошенные «Ведомостями» участники рынка называют крайне высокую цену. «Дочка» ВТБ хотела выручить за него 5,6 млрд руб. Однако, по словам владельца управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, рыночная стоимость отеля вряд ли превышает $35–40 млн (2,3–2,7 млрд руб.). Представитель «Галс-девелопмента» пообещал предоставить комментарий в понедельник, 2 сентября.