Около 80 млн кв. м жилья планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году в России

По данным Росстата, ввод жилья в России по итогам 2019 г. составил 80,3 млн кв. м, что на 6,1% выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минстроя России. Прирост в основном в индивидуальном строительстве – 36,8 млн кв. м (рост на 13,5%). Замминистра строительства Никита Стасишин объясняет это продолжающейся «дачной амнистией», которая предоставляет возможность собственникам оформить права на построенные ранее дачи и садовые дома. Многоквартирных домов введено 43,5 млн кв. м, это на 0,6% выше показателя 2018 г.