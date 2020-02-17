Около 80 млн кв. м жилья планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году в России
По данным Росстата, ввод жилья в России по итогам 2019 г. составил 80,3 млн кв. м, что на 6,1% выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минстроя России. Прирост в основном в индивидуальном строительстве – 36,8 млн кв. м (рост на 13,5%). Замминистра строительства Никита Стасишин объясняет это продолжающейся «дачной амнистией», которая предоставляет возможность собственникам оформить права на построенные ранее дачи и садовые дома. Многоквартирных домов введено 43,5 млн кв. м, это на 0,6% выше показателя 2018 г.
Цикл реализации проекта длится в среднем 2–3 года. Таким образом, весь объем жилья, к реализации которого приступили в 2016–2017 гг., был завершен в 2019 г., указывает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Носов. По его словам, в эти годы рынок недвижимости был достаточно стабильным и застройщики активно выводили новые проекты. С ним соглашается управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая: «Мы как раз видим первую волну всплеска строительной активности того периода».