Level Group Мошковича построит жилой комплекс около «Москва-сити»Инвестиции составят 15 млрд рублей
Девелоперская компания Level Group построит крупный жилой проект недалеко от делового центра «Москва-сити». Это будет комплекс бизнес-класса на 150 000 кв. м на 2,6 га в Причальном проезде, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Сейчас, по словам представителя Level Group, идет проектирование, начало строительства намечено на осень 2020 г. Комплекс будет состоять из четырех 32–33-этажных корпусов. Инвестиции составят около 15 млрд руб., говорит он.
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