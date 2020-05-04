В «Мосинжпроекте» сменился гендиректор

«Газизуллин и Бочкарев – разные по темпераменту и стилю работы, им вместе было нелегко», – объясняет перестановки близкий к мэрии источник. По его словам, Бочкарев более системный, и в этом смысле Кравцов думает в одном с ним направлении, продолжает собеседник «Ведомостей». Он также указывает, что в дальнейшем Бочкарев нацелен на работу на зарубежных рынках, с Кравцовым ему это будет легче сделать, так как у того есть такой опыт. Ранее о намерении выйти на международные рынки «Ведомостям» рассказывал и Хуснуллин: по его словам, «Мосинжпроект» получал предложения на работу из нескольких стран – строить метро.