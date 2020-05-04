В «Мосинжпроекте» сменился гендиректор

В «Мосинжпроекте» сменился гендиректорХолдинг возглавил давний соратник нового главы стройкомплекса
По итогам заседания совета директоров АО «Мосинжпроект» новым генеральным директором компании избран Юрий Кравцов. Его предшественник – Марс Газизуллин – стал председателем совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба строительного комплекса Москвы.
«Мосинжпроект» – российский инжиниринговый холдинг, принадлежащий правительству Москвы. Компания выступает оператором программы строительства московского метрополитена, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы, а также управляет девелоперскими проектами. Выручка компании в 2018 г., по данным СПАРК, составила 160,75 млрд руб. В «Мосинжпроекте» работают более 12 000 сотрудников.
Кадровые изменения в «Мосинжпроекте» глава стройкомплекса Андрей Бочкарев объясняет необходимостью «укрепить позиции холдинга». 63-летний Кравцов – его давний соратник. В конце 90-х – начале нулевых Кравцов и Бочкарев вместе работали в американской строительной компании Bechtel. В частности, участвовали в реализации проекта обустройства крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Карачаганак в Казахстане. «Я лично знаю Юрия Кравцова как прекрасного строителя, надежного управленца и профессионального администратора», – комментирует Бочкарев. У Кравцова 25-летний опыт работы строительства крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В их числе – разработка крупных месторождений, строительство газопровода «Средняя Азия – Центр», проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Также он руководил проектами в составе международных консорциумов в России, Казахстане и Саудовской Аравии, говорится в сообщении стройкомплекса. До перехода в городскую компанию Кравцов был заместителем гендиректора в инжиниринговой компании «НИПИ Петон».
Марс Газизуллин – креатура бывшего главы стройкомплекса Марата Хуснуллина (сейчас – вице-премьер России по строительству). Он, как и Хуснуллин, – выходец из Казани, работает в «Мосинжпроекте» с 2013 г., а с 2016 г. возглавлял компанию. Под его руководством холдингом были реализованы такие проекты, как реконструкция стадиона «Лужники», строительство парка «Зарядье» с концертным залом и новый инфекционный госпиталь в Новой Москве, а также строительство метро и дорог.
«Газизуллин и Бочкарев – разные по темпераменту и стилю работы, им вместе было нелегко», – объясняет перестановки близкий к мэрии источник. По его словам, Бочкарев более системный, и в этом смысле Кравцов думает в одном с ним направлении, продолжает собеседник «Ведомостей». Он также указывает, что в дальнейшем Бочкарев нацелен на работу на зарубежных рынках, с Кравцовым ему это будет легче сделать, так как у того есть такой опыт. Ранее о намерении выйти на международные рынки «Ведомостям» рассказывал и Хуснуллин: по его словам, «Мосинжпроект» получал предложения на работу из нескольких стран – строить метро.
Основная задача, поставленная перед Кравцовым, – это своевременная реализация проектов городского развития и оперативное завершение ключевого объекта метрополитена – Большой кольцевой линии, говорит Бочкарев. В 2020–2022 гг. Москва планирует ввести 67,7 км линий, 27 станций и два электродепо. Кроме того, будет создан задел для ввода линий и станций метро после 2022 г., включая новые Коммунарскую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. В результате реализации программы метростроения к 2027 г. 95% москвичей должны жить в шаговой доступности от станций метро.