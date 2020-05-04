Часть строек в Москве возобновится 6 маяМэрия даст послабления проектам по городским программам
Часть строек в Москве возобновится 6 мая. Это следует из поручения главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева профильным департаментам. «Ведомости» ознакомились с документом, его актуальность подтвердил сотрудник мэрии.
С 6 мая будет разморожено строительство 181 объекта, который возводится по городским программам, следует из поручения Бочкарева. 70 объектов – в рамках программы реновации, 26 – по программе «Жилище», 47 – по программе развития транспортной системы и др.
Продолжится возведение только тех объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 г., говорит сотрудник мэрии Москвы. Представитель столичного стройкомплекса говорит, что возобновить строительство таких проектов необходимо для безопасности конструкций и сооружений.