Часть строек в Москве возобновится 6 мая

Продолжится возведение только тех объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 г., говорит сотрудник мэрии Москвы. Представитель столичного стройкомплекса говорит, что возобновить строительство таких проектов необходимо для безопасности конструкций и сооружений.