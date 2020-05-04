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Часть строек в Москве возобновится 6 мая

Мэрия даст послабления проектам по городским программам
Антон Филатов Бэла Ляув
Андрей Гордеев / Ведомости

Часть строек в Москве возобновится 6 мая. Это следует из поручения главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева профильным департаментам. «Ведомости» ознакомились с документом, его актуальность подтвердил сотрудник мэрии.

С 6 мая будет разморожено строительство 181 объекта, который возводится по городским программам, следует из поручения Бочкарева. 70 объектов – в рамках программы реновации, 26 – по программе «Жилище», 47 – по программе развития транспортной системы и др.

Продолжится возведение только тех объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 г., говорит сотрудник мэрии Москвы. Представитель столичного стройкомплекса говорит, что возобновить строительство таких проектов необходимо для безопасности конструкций и сооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных