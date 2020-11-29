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В ресторанах братьев Васильчуков и Аркадия Новикова теперь можно работать

В Москве запускается новая сеть коворкингов в объектах общепита
Антон Филатов Мария Котова
Наличие еды может быть дополнительным плюсом для коворкингов, но вряд ли станет решающим фактором при выборе площадки /Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве запущен новый проект Foodworking, который предполагает организацию рабочих мест в ресторанах. Об этом «Ведомостям» рассказала его сооснователь Татьяна Шараева, которая ранее руководила сетью гибких офисов Meeting Point, а сейчас является президентом Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов (НАОК). По данным «СПАРК-Интерфакса», основной учредитель ООО «Фудворкинг» – Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, Burger Heroes, Plove Berry и проч.), ему принадлежит 60% компании. Остальное – у Шараевой, гендиректора НАОК Рафаила Гайнатуллина, а также бизнесменов Игоря Золотухина и Юрия Назарова.

Первые партнеры Foodworking – принадлежащая «Сберу» платформа «Сберфуд», а также ресторанные группы Restart Vasilchuk Brothers и Novikov Group, говорит Шараева. Их представители эту информацию подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных