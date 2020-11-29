В ресторанах братьев Васильчуков и Аркадия Новикова теперь можно работать

В Москве запущен новый проект Foodworking, который предполагает организацию рабочих мест в ресторанах. Об этом «Ведомостям» рассказала его сооснователь Татьяна Шараева, которая ранее руководила сетью гибких офисов Meeting Point, а сейчас является президентом Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов (НАОК). По данным «СПАРК-Интерфакса», основной учредитель ООО «Фудворкинг» – Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, Burger Heroes, Plove Berry и проч.), ему принадлежит 60% компании. Остальное – у Шараевой, гендиректора НАОК Рафаила Гайнатуллина, а также бизнесменов Игоря Золотухина и Юрия Назарова.