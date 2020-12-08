В российских гостиницах снизилась и цена за номер, и загрузка

о данным CBRE, в 2020 г. в Московском регионе должны были открыться шесть брендовых отелей на 1200 номеров. Но заработал пока только Mövenpick Moscow Taganskaya (154 номера, «5 звезд»), еще один должен открыться до конца года – Hampton by Hilton, Рогожский Вал (148 номеров). В Becar Asset Management добавляют к годовой статистике и другие средства размещения: два мини отеля на 35 номеров («3 звезды» и «4 звезды»), открывшиеся в I квартале, еще 268 номеров в мини-отелях добавились в III квартале.