В российских гостиницах снизилась и цена за номер, и загрузка

В российских гостиницах снизилась и цена за номер, и загрузкаИ некоторые отели готовы частично превратиться в коворгинки
о данным CBRE, в 2020 г. в Московском регионе должны были открыться шесть брендовых отелей на 1200 номеров. Но заработал пока только Mövenpick Moscow Taganskaya (154 номера, «5 звезд»), еще один должен открыться до конца года – Hampton by Hilton, Рогожский Вал (148 номеров). В Becar Asset Management добавляют к годовой статистике и другие средства размещения: два мини отеля на 35 номеров («3 звезды» и «4 звезды»), открывшиеся в I квартале, еще 268 номеров в мини-отелях добавились в III квартале.
Кроме того, в октябре после реконструкции заработал Holiday Inn Vinogradovo на 164 номера на Дмитровском шоссе. А Татьяна Белова, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, добавляет к московской статистике немного региональной: прошло несколько ребрендингов существующих отелей, в том числе под брендом Radisson теперь работают объекты в Саранске (137 номеров) и Ульяновске (172 номера), под брендом Holiday Inn – отель в Перми (118 номеров). Новый объект – Hampton by Hilton в Краснодаре на 105 номеров.