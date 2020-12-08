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В российских гостиницах снизилась и цена за номер, и загрузка

И некоторые отели готовы частично превратиться в коворгинки
Оксана Самборская
Елена Никитина / Ведомости

о данным CBRE, в 2020 г. в Московском регионе должны были открыться шесть брендовых отелей на 1200 номеров. Но заработал пока только Mövenpick Moscow Taganskaya (154 номера, «5 звезд»), еще один должен открыться до конца года – Hampton by Hilton, Рогожский Вал (148 номеров). В Becar Asset Management добавляют к годовой статистике и другие средства размещения: два мини отеля на 35 номеров («3 звезды» и «4 звезды»), открывшиеся в I квартале, еще 268 номеров в мини-отелях добавились в III квартале.

Кроме того, в октябре после реконструкции заработал Holiday Inn Vinogradovo на 164 номера на Дмитровском шоссе. А Татьяна Белова, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, добавляет к московской статистике немного региональной: прошло несколько ребрендингов существующих отелей, в том числе под брендом Radisson теперь работают объекты в Саранске (137 номеров) и Ульяновске (172 номера), под брендом Holiday Inn – отель в Перми (118 номеров). Новый объект – Hampton by Hilton в Краснодаре на 105 номеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных