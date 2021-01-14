Еще один региональный девелопер складов выходит на московский рынок«ПФО групп» покупает у акционера «Эксмо-АСТ» часть комплекса «Радумля»
Девелоперская компания «ПФО групп» выкупает у мажоритарного акционера издательского холдинга «Эксмо-АСТ» и сети «Читай-город – Буквоед» Олега Новикова часть недостроенного оптово-распределительного центра «Радумля», который находится в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. Об этом также знают два консультанта, работавших с компаниями. По их словам, сделка пока не закрыта, но она находится в завершающей стадии, все детали согласованы и утверждены сторонами. Представитель «Эксмо-АСТ» от комментариев отказался, запрос в «ПФО групп» остался без ответа.
Новиков стал владельцем «Радумли» в августе 2020 г.: он приобрел этот объект за 2,1 млрд руб. в рамках банкротства его собственника – фирмы «Ямато», которую связывают с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. В 2012–2013 гг. «Ямато» вместе с девелоперской компанией ТГК планировала построить в рамках проекта «Радумля» 750 000 кв. м складов, на тот момент это был крупнейший проект логистического парка в Московском регионе. Новикову же достался готовый склад на 68 000 кв. м, который он планировал использовать под нужды сети «Читай-город – Буквоед». В сделку с ним также вошло недостроенное здание на 30 000 кв. м и участок на 53 га. «ПФО групп» покупает недострой и площадку на 23 га, говорят близкие к сделке источники «Ведомостей».