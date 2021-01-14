Еще один региональный девелопер складов выходит на московский рынок

Новиков стал владельцем «Радумли» в августе 2020 г.: он приобрел этот объект за 2,1 млрд руб. в рамках банкротства его собственника – фирмы «Ямато», которую связывают с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. В 2012–2013 гг. «Ямато» вместе с девелоперской компанией ТГК планировала построить в рамках проекта «Радумля» 750 000 кв. м складов, на тот момент это был крупнейший проект логистического парка в Московском регионе. Новикову же достался готовый склад на 68 000 кв. м, который он планировал использовать под нужды сети «Читай-город – Буквоед». В сделку с ним также вошло недостроенное здание на 30 000 кв. м и участок на 53 га. «ПФО групп» покупает недострой и площадку на 23 га, говорят близкие к сделке источники «Ведомостей».