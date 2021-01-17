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Скандальный проект Loft River в Покровском-Стрешневе не будет снесен

Собственник комплекса добился исключения его из списка самовольных построек
Антон Филатов
Скандальный проект Loft River в Покровском-Стрешневе не будет снесен /АГН Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в конце декабря прошлого года отменила решение предыдущей инстанции о признании апарт-комплекса Loft River на Летной улице в Покровском-Стрешневе самовольной постройкой, подлежащей сносу. Это следует из материалов дела, опубликованных в пятницу, 15 января, на сайте суда.

Loft River – один из самых скандальных проектов на территории Москвы. Комплекс, состоящий из двух четырехэтажных жилых домов общей площадью 6150 кв. м (140 апартаментов), был построен девелоперской компанией Ler Group на территории природно-исторического парка «Москворецкий» еще в 2013–2015 гг. Уже после этого природоохранная прокуратура Москвы провела проверку и выявила, что объект возвели на месте двух складских комплексов без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы. В 2018 г. прокуратура подала иск в Тушинский районный суд к фирме ЗАО «Пост-М», которой принадлежат права на участок, о признании комплекса самовольной постройкой и его сносе. В качестве соответчиков в заявлении указаны покупатели апартаментов, а также подрядчик проекта – фирма «Планета-ОВК». В декабре 2019 г. заявление природоохранной прокуратуры Москвы было удовлетворено. Из решения суда следовало, что «Пост-М» и «Планета-ОВК» обязаны были демонтировать Loft River в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных