Скандальный проект Loft River в Покровском-Стрешневе не будет снесен

Loft River – один из самых скандальных проектов на территории Москвы. Комплекс, состоящий из двух четырехэтажных жилых домов общей площадью 6150 кв. м (140 апартаментов), был построен девелоперской компанией Ler Group на территории природно-исторического парка «Москворецкий» еще в 2013–2015 гг. Уже после этого природоохранная прокуратура Москвы провела проверку и выявила, что объект возвели на месте двух складских комплексов без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы. В 2018 г. прокуратура подала иск в Тушинский районный суд к фирме ЗАО «Пост-М», которой принадлежат права на участок, о признании комплекса самовольной постройкой и его сносе. В качестве соответчиков в заявлении указаны покупатели апартаментов, а также подрядчик проекта – фирма «Планета-ОВК». В декабре 2019 г. заявление природоохранной прокуратуры Москвы было удовлетворено. Из решения суда следовало, что «Пост-М» и «Планета-ОВК» обязаны были демонтировать Loft River в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.