«Ключ» откроет новый коворкинг в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте

«Ключ» откроет новый коворкинг в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспектеЭто первый гибкий офис, заявленный в 2021 году
Сеть гибких офисов «Ключ» арендовала у входящей в ВТБ группы компаний «Галс» 5911 кв. м в бизнес-центре «Искра-парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали представители участников сделки. По их словам, договор заключен сроком на 10 лет. Открытие коворкинга запланировано на IV квартал 2021 г., он будет рассчитан на 700 рабочих мест.
«Ключ» – одна из крупнейших сетей гибких офисов в России. Сейчас в его портфеле 13 коворкингов общей площадью 64 407 кв. м (более 6500 рабочих мест), включая объект в «Искра-парке». Крупнейшие площадки – в бизнес-центре «Форум сити» на пр-те Вернадского (20 000 кв. м) и «Гостином дворе» на Ильинке (15 000 кв. м).
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