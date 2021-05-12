«Ключ» откроет новый коворкинг в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте

Сеть гибких офисов «Ключ» арендовала у входящей в ВТБ группы компаний «Галс» 5911 кв. м в бизнес-центре «Искра-парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали представители участников сделки. По их словам, договор заключен сроком на 10 лет. Открытие коворкинга запланировано на IV квартал 2021 г., он будет рассчитан на 700 рабочих мест.